Подмосковье 19 июня 2023, 10:40 Жителям Подмосковья напомнили правила оплаты проезда с помощью транспондера

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На трассах «Автодора» можно оплатить проезд с помощью транспондера T-pass. Устройство предназначено для безостановочного проезда через пункты взимания платы.

В Минтрансе Московской области напоминают, что для владельцев транспондеров организованы специальные полосы. При проезде пункта следует снизить скорость до 30 км/ч — деньги спишутся с лицевого счета и шлагбаум откроется.

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Транспондер T-pass можно прикрепить к лобовому стеклу. На подъезде к шлагбауму водители услышат звуковой сигнал. Один сигнал означает, что транзакция выполнена, можно проезжать, два сигнала — транзакция проведена, однако, количество средств на счету приближается к нулевому балансу, четыре — транзакция отклонена. Это может быть вызвано техническим сбоем или недостатком средств. Если нет сигнала, значит операция не выполнена. В этом случае необходимо проверить задолженность за проезд по ГРН.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что движение на втором участке трассы М-12 Москва — Казань откроют в Подмосковье к сентябрю.

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