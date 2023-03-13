Подмосковье 13 марта 2023, 11:19 Жителям Подмосковья напомнили правила обращения в Систему-112 в экстренной ситуации

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Система-112 работает в Подмосковье с 2015 года. К работе привлечено около 3,8 тысячи специалистов, которые за все время приняли и обработали свыше 72 миллионов вызовов. В случае экстренной ситуации жители Московской области могут обратиться на единый номер 112 пятью различными способами.

Позвонить на номер 112 можно с мобильного или стационарного телефона, а также с таксофона. Отмечается, что сделать звонок удастся, даже если у абонента на счету нет средств. Обратиться в службу можно и с помощью СМС-сообщения. Отправить текст необходимо на короткий номер 112.

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Кроме того, обратиться в Систему-112 в Подмосковье можно с помощью мобильного приложения, которое доступно для скачивания в Google Play и App Store по запросу «112 МО».

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Люди с нарушениями слуха и речи могут обратиться за помощью, набрав в Skype имя абонента Help112mo, а автомобилистам предлагают использовать для этих целей оборудование системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности центров поддержки семей военнослужащих. Он подчеркнул, что такие организации в Московской области открыли в сентябре прошлого года. Они необходимы как самим военным, так и членам их семей.

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