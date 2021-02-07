Жителям Подмосковья напомнили правила использования электрооборудования в холода

Если не перегружать электрооборудование зимой, не возникнет проблем с электроснабжением в домах. А значит, длительные ремонтно-восстановительные работы не потребуются. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Энергетики компании «Россети Московский регион» сейчас особенно усиленно контролируют электрическую нагрузку. Это крайне важно при низких температурах, чтобы электроснабжение было надежным и качественным.

Часто в морозы жители превышают мощность, разрешенную техническими условиями. Они активно включают обогреватели, причем, как правило, одновременно с другой техникой. Однако если перегрузок не будет, электрооборудование не пострадает. И тогда электроснабжение останется на прежнем уровне, а длительные ремонтно-восстановительные работы не потребуются.

Чтобы не превышать разрешенную мощность, потребитель должен знать ее объемы. Они указаны в договоре на технологическое присоединение. Интеллектуальные приборы учета автоматически контролируют объемы потребляемой мощности. На всех «умных» счетчиках у потребителей компании «Россети Московский регион» установлен лимит потребляемой мощности. Он соответствует показателям из договора на техприсоединение. При превышении разрешенной мощности «умный» прибор учета отключает подачу электроэнергии автоматически. В таком случае нужно снизить нагрузку и отключить часть электроприборов, тогда спустя 15 минут подача электроэнергии возобновится.

Любой желающий вправе подать заявку на увеличение мощности. Это делается через «Личный кабинет» на сайте компании.

Электросетевые компании обеспечивают надежное энергоснабжение потребителей даже в сложившейся эпидемической ситуации. Энергетики приготовились к усиленному режиму из-за наступающих морозов. Оперативно устранять нарушения в электроснабжении готовы более семи тысяч аварийно-восстановительных бригад и свыше пяти тысяч специалистов.