Подмосковье 28 декабря 2023, 15:07 Жителям Подмосковья напомнили правила газовой безопасности в канун зимних праздников Минэнерго МО

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Правила безопасного использования газа напомнили в Минэнерго Московской области. Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить жилище в целости и не испортить праздничное настроение у хозяев.

В морозные и ветреные дни возможно ухудшение тяги из-за обледенения или задувания дымоходов. Необходимо регулярно проверять тягу перед включением газовых приборов.

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Запрещено использовать газовую плиту для обогрева помещения — это повышает влажность воздуха и вредные продукты сгорания могут вызвать отравление.

Также нельзя сушить вещи над плитой из-за риска возгорания. Вентиляционные каналы должны быть открыты и очищены от грязи.

Отопительные котлы нельзя оставлять без присмотра более 10 часов, иначе может выйти из строя система отопления.

Помещение с газовым оборудованием обязательно должно проветриваться и иметь окно с фрамугой.

При утечке газа звоните по номеру 112. До приезда аварийщиков проветрите помещение, не зажигайте огонь, не включайте электричество.

По словам министра энергетики Александра Самарина, в праздники будут дежурить аварийные бригады. Утвержден график ответственных лиц регионального ТЭК.

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