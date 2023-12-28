28 декабря 2023, 15:07
Жителям Подмосковья напомнили правила газовой безопасности в канун зимних праздников
Правила безопасного использования газа напомнили в Минэнерго Московской области. Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить жилище в целости и не испортить праздничное настроение у хозяев.
В морозные и ветреные дни возможно ухудшение тяги из-за обледенения или задувания дымоходов. Необходимо регулярно проверять тягу перед включением газовых приборов.
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Запрещено использовать газовую плиту для обогрева помещения — это повышает влажность воздуха и вредные продукты сгорания могут вызвать отравление.
Также нельзя сушить вещи над плитой из-за риска возгорания. Вентиляционные каналы должны быть открыты и очищены от грязи.
Отопительные котлы нельзя оставлять без присмотра более 10 часов, иначе может выйти из строя система отопления.
Помещение с газовым оборудованием обязательно должно проветриваться и иметь окно с фрамугой.
При утечке газа звоните по номеру 112. До приезда аварийщиков проветрите помещение, не зажигайте огонь, не включайте электричество.
По словам министра энергетики Александра Самарина, в праздники будут дежурить аварийные бригады. Утвержден график ответственных лиц регионального ТЭК.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Газ
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