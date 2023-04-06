Подмосковье 06 апреля 2023, 11:50 Жителям Подмосковья напомнили правила эксплуатации электросамокатов

Читать 360tv в

Сезон кикшеринга открыли в Подмосковье 5 апреля. Взять электросамокат в аренду можно в 14 округах региона. На этом фоне Минтранс Московской области напомнил жителям правила эксплуатации транспортных средств.

Перед поездкой следует оценить погоду — не кататься в дождь, а также при сильном ветре. Также необходимо выбирать безопасный маршрут. Лучше всего передвигаться по тротуарам или велосипедным дорожкам.

Реклама

Жителям напоминают о необходимости использования защитного шлема, который защитит голову при возможном падении или столкновении. Важно соблюдать скоростной режим: на арендованных электросамокатах в пешеходных зонах допустимая скорость снижена до 15 км/ч. Минтранс обращает внимание, что на самокате нельзя кататься в состоянии опьянения и не следует ехать на нем вдвоем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».