Подмосковье 13 сентября 2023, 15:58 Жителям Подмосковья напомнили правила обращения с газовым оборудованием Мособлгаз

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Министерство энергетики Московской области напомнило жителям Подмосковья о правилах пользования газового оборудования. Особо важно следовать инструкциям в преддверии начала отопительного периода.

Как напомнили в ведомстве, категорически запрещается пользоваться газовыми приборами при характерном запахе, оставлять их без присмотра, самовольно производить ремонт и перестановку оборудования и подключать технику с отводом продуктов сгорания в дымоход. Также не следует подпускать к приборам детей дошкольного возраста и лиц, не контролирующих свои действия.

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При возникновении в помещении запаха газа нужно незамедлительно прекратить пользоваться приборами, перекрыть краны, проветрить комнату и вызвать аварийную службу по телефонам 104 или 112. В целях профилактики утечек «Мособлгаз» посоветовал установить датчики контроля загазованности.

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