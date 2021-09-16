Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности при походе в лес

В разгар грибного сезона одна из распространенных опасностей — заблудиться в лесу. Мингосуправления Московской области составило список советов, как с помощью современных технологий обезопасить себя и своих близких во время похода в лес.

Отправляясь в лес, нужно обязательно сообщить близким или друзьям подробную информацию о маршруте и времени возвращения. Поиски могут начаться раньше в том случае, если человек не придет домой в условленное время.

С собой нужно взять полностью заряженный мобильный телефон и внешний аккумулятор. Прежде чем идти в лес, стоит изучить этот район на карте. Для отслеживания маршрута можно взять туристический навигатор или загрузить офлайн-карту в телефон.

Для человека, потерявшегося в лесу, рекомендации следующие: остановиться, не делать лишних шагов и попытаться позвонить. Даже если на телефоне отображается «Нет сети», можно набрать 112 или выбрать опцию «экстренный вызов».

Если в лес собираются близкие, особенно люди пожилого возраста, можно отслеживать их координаты, установив специальное приложение. Услугу можно подключить у всех основных мобильных операторов на любой, в том числе кнопочный, телефон.

Также доступ к местоположению можно подключить в мобильном приложении Московской области «112 МО». Для этого нужно добавить номера родственников в список своих контактов и разрешить отслеживание геопозиции.

Если близкий человек заблудился в лесу, нужно как можно скорее подать в полицию заявление о пропаже. Если у потерявшегося работает телефон, не стоит настойчиво ему звонить, пытаясь определить его местоположение. Лучше оставить эту задачу профессионалам и сэкономить заряд телефона потерявшемуся.