Подмосковье 27 февраля 2023, 10:56 Жителям Подмосковья напомнили правила беозпасного катания со снежных горок

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Сотрудники «Мособлпожспаса» посетили места, где жители Подмосковья катаются со снежных горок. Им напомнили о мерах безопасности во время зимнего отдыха.

Первый заместитель начальника службы Анатолий Плевако рассказал, что безопаснее всего кататься с горок, которые были специально оборудованы для этих целей. Многие пренебрегают этим советом и рискуют получить травмы.

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Чтобы катание было безопасным, уклон горки не должен быть слишком большим. Снизу должно было достаточно места для торможения, а на пути — отсутствовать препятствия. Также нельзя кататься стоя, на животе или на корточках, а после спуска важно сразу отойти в сторону.

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«Правила поведения на горке следует обговорить с детьми заранее. Ребенок должен знать, что подниматься на горку нужно только в месте подъема, нельзя съезжать, пока не отошел в сторону предыдущий спускающийся», — отметил Плевако.

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