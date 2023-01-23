Подмосковье 23 января 2023, 12:33 Жителям Подмосковья напомнили порядок действий при случайном наборе «112»

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С 2015 года в Московской области работает единый номер для вызова экстренных служб «112». Местным жителям напомнили, что делать, если позвонили в службу случайно.

По номеру «112» можно позвонить в случаях, когда жизни или здоровью угрожает опасность. Однако некоторые жители пытаются узнать по телефону прогноз погоды или просто развлекаются. По этой причине за ложные вызовы по «112» предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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Однако если на номер позвонить случайно, то не стоит сразу бросать трубку, так как оператор попытается перезвонить. Если номер «112» уже набран, дождитесь ответа и сообщите, что позвонили случайно.

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Отметим, Система-112 Московской области работает 24 часа в сутки семь дней в неделю.

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