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    08 августа 2022, 10:28

    Жителям Подмосковья напомнили порядок бесплатной замены счетчиков

    Мария Мурашова

    С января 2022 года подмосковные энергетики произвели установку либо замену 14 тысяч 957 приборов учета электроэнергии. Лидером по количеству новых счетчиков стала Коломна.

    Жителям Подмосковья напомнили порядок бесплатной замены счетчиков

    Коломенский филиал Мособлэнерго установил и заменил 2922 прибора учета. На счету Раменского филиала — 2412 единиц, в Павлово-Посадском — 1678 счетчиков. Эти три округа лидируют по региону.

    Министр энергетики Московской области Александр Самарин напомнил, что с 1 июля 2020 года обязанность по установке и обслуживанию приборов учета электроэнергии от потребителей, проживающих в частных домах (а также — от организаций), перешла к сетевым компаниям. Бесплатная замена счетчиков производится по заявлению абонента при истечении срока эксплуатации прибора или поверки, выходе его из строя или утрате. Все те же действия в многоквартирных домах, а также в нежилых помещениях МКД, осуществляются организацией, с которой у собственников заключены договоры энергоснабжения.

    В 2021 году Мособлэнерго установлено 20,3 тысячи приборов учета в Подмосковье.