Жителям Подмосковья напомнили порядок бесплатной замены счетчиков

С января 2022 года подмосковные энергетики произвели установку либо замену 14 тысяч 957 приборов учета электроэнергии. Лидером по количеству новых счетчиков стала Коломна.

Коломенский филиал Мособлэнерго установил и заменил 2922 прибора учета. На счету Раменского филиала — 2412 единиц, в Павлово-Посадском — 1678 счетчиков. Эти три округа лидируют по региону.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин напомнил, что с 1 июля 2020 года обязанность по установке и обслуживанию приборов учета электроэнергии от потребителей, проживающих в частных домах (а также — от организаций), перешла к сетевым компаниям. Бесплатная замена счетчиков производится по заявлению абонента при истечении срока эксплуатации прибора или поверки, выходе его из строя или утрате. Все те же действия в многоквартирных домах, а также в нежилых помещениях МКД, осуществляются организацией, с которой у собственников заключены договоры энергоснабжения.

В 2021 году Мособлэнерго установлено 20,3 тысячи приборов учета в Подмосковье.