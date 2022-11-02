Жителям Подмосковья напомнили, почему плохо оставлять во дворах автохлам | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 19:05 Жителям Подмосковья напомнили, почему плохо оставлять во дворах автохлам

Читать 360tv в

Главное управление содержания территорий Подмосковья рекомендовало жителям многоквартирных домов не оставлять сломанные или неиспользуемые автомобили во дворах. Это мешает уборке территорий от снега.

Только за последние три месяца жители Подмосковья 116 раз обращались в местные администрации с просьбой убрать автохлам со двора. 98% таких жалоб было рассмотрено и удовлетворено.

Реклама

«Бесхозные автомобили могут не только годами портить вид двора и занимать парковочные места. Также они препятствуют зимней уборке, потому что делают большие участки двора недоступными для спецтехники», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

Автохлам собирает мусор, грязь и пыль, а зимой превращается в большой сугроб. При этом тракторы не могут хорошо очистить территорию вокруг. И даже если у таких машин есть хозяева, как правило они не хотят ухаживать за ржавыми остатками имущества.

ГУСТ напоминает, что жители области могут сообщить о местонахождении брошенного автомобиля в администрацию своего округа, а также на портал «Добродел». Органы местного самоуправления инициируют обращения в суд, после чего автохлам можно будет переместить на спецстоянку.

В ноябре были названы пять лидеров Подмосковья в категории «Чистая территория». В третьем квартале 2022 года ими стали городские округа Красногорск, Протвино, Одинцовский, Королев и Ступино.