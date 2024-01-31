31 января 2024, 19:45
Жителям Подмосковья напомнили параметры качества коммунальных услуг
Главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области напомнило жителям региона параметры качества коммунальных услуг. Они четко определены в постановлении Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354.
Холодная вода должна быть доступна жителям дома всегда. В случае аварии допускается перерыв в подаче не более восьми часов в месяц в целом и не более четырех часов однократно. Качество воды должно соответствовать установленным нормам по составу и давлению.
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Горячую воду могут временно отключать для проведения профилактических и ремонтных работ. Срок отключения не должен превышать 14 дней в году. Аварийные перебои не должны превышать восемь часов в месяц и четырех часов однократно. Температура горячей воды должна находиться в пределах от 60 до 75 градусов. Допустимое отклонение в зависимости от времени суток составляет до пяти градусов ночью и до трех градусов днем.
Электроснабжение потребителей должно осуществляться непрерывно. При наличии двух независимых резервных источников питания перерыв в подаче электроэнергии не должен превышать двух часов. В случае наличия только одного источника питания, перерыв может составлять до 24 часов. Напряжение и частота тока должны соответствовать требованиям ГОСТа.
Газоснабжение должно быть постоянным и обеспечиваться круглосуточно. Перерыв в подаче газа допускается не более четырех часов в месяц. Давление газа должно находиться в пределах от 0,0012 МПа до 0,003 МПа.
Отопление в домах также должно подаваться круглосуточно в течение всего отопительного сезона. В случае аварии допустимость перерыва не должна превышать 24 часа в месяц. Нормативная температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18 градусов.
В случае несоблюдения этих требований, необходимо обратиться в диспетчерскую службу управляющей организации или Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО) для оперативного решения проблемы.
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