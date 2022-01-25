Жителям Подмосковья напомнили обо всех льготах для студентов

День российского студенчества отмечают 25 января в России. В Подмосковье находится пять вузов и 80 профессиональных центров образования. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, поддержка студентов — самая выгодная долгосрочная инвестиция в развитие региона.

В Московской области действует множество разных льгот для студентов, подчеркнул Брынцалов.

Поддержка студентов — один из приоритетов нашей работы. Это, наверное, самая выгодная долгосрочная инвестиция в плане перспектив развития региона Игорь Брынцалов.

По его словам, студенты — это будущее Подмосковья. Многие ребята приезжают учиться из разных уголков России, а после остаются работать здесь.

Стипендии

Во всех учебных заведениях есть академическая стипендия от государства. На первом курсе ее назначат всем бюджетникам, а на последующих примут во внимание успеваемость.

В повышенном размере ее начисляют отличникам. Кроме того, чем больше достижений, тем больше шансов получить поощрение.

Грант

Для ребят, ставших участниками финальных этапов олимпиад, предусмотрен грант президента. Чтобы его получить, нужно в течение двух лет после конкурса поступить на бюджет.

Размер выплат по гранту — 20 тысяч рублей в месяц. При этом у студента не должно быть троек и задолженностей.

После выпуска нужно три года отработать в России, а место трудоустройства потребуется найти за полгода, иначе деньги придется вернуть.

Стипендии президента

Если студенты успешно учатся и активны в научной работе, им положены стипендии президента. Это, например, от двух до семи тысяч рублей в месяц.

Участвовать в конкурсе можно со второго курса. Подробности объяснят в деканате.

Стипендии правительства

Также со второго курса в колледжах выплачивают стипендии правительства России, а в вузах — с третьего.

В аспирантуре их назначают со второго года обучения. Размер выплат зависит от направления образования.

Для экономических профилей, например, сумма — около пяти тысяч рублей в месяц.

Стипендия «Подмосковье»

Дополнительная стипендия для одаренных учеников есть в Подмосковье.

Конкурс на нее проводят каждый семестр для отличников и студентов с инвалидностью. Размер стипендии составляет четыре тысячи и пять тысяч рублей соответственно.

Государственная социальная стипендия

Этот вид стипендии получают независимо от успеваемости сироты, а также пострадавшие в радиационных катастрофах, инвалиды, ветераны боевых действий и те, у кого совокупный доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума.

Суммы варьируются в зависимости от жизненной ситуации.

Социальные льготы

Бюджетники могут получать единовременную материальную помощь. Это деньги на лечение, похороны близкого человека или при рождении ребенка.

Также выплаты назначаю сиротам до 18 лет и студенты от 18 до 23 лет, потерявшие родителей во время обучения.

Трудовые льготы

Работающие студенты могут рассчитывать на три типа льгот: учебный отпуск, сокращение рабочего дня и оплату проезда до места учебы.

Льготы на проезд

Каждый студент может ездить на пригородных поездах в период учебы по 50-процентной скидке. Для этого необходимо предоставлять студенческий билет или справку из деканата.

С 2022 года появился бесплатный проезд на коммерческих маршрутах для студентов, которые учатся в селах.

И это лишь часть льгот на проезд. Кроме того, в Подмосковье действуют льготы на досуг, налоговые льготы и еще большое количество дополнительных.