Жителям Подмосковья напомнили обо всех льготах для студентов
День российского студенчества отмечают 25 января в России. В Подмосковье находится пять вузов и 80 профессиональных центров образования. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, поддержка студентов — самая выгодная долгосрочная инвестиция в развитие региона.
В Московской области действует множество разных льгот для студентов, подчеркнул Брынцалов.
Поддержка студентов — один из приоритетов нашей работы. Это, наверное, самая выгодная долгосрочная инвестиция в плане перспектив развития региона
По его словам, студенты — это будущее Подмосковья. Многие ребята приезжают учиться из разных уголков России, а после остаются работать здесь.
Стипендии
Во всех учебных заведениях есть академическая стипендия от государства. На первом курсе ее назначат всем бюджетникам, а на последующих примут во внимание успеваемость.
В повышенном размере ее начисляют отличникам. Кроме того, чем больше достижений, тем больше шансов получить поощрение.
Грант
Для ребят, ставших участниками финальных этапов олимпиад, предусмотрен грант президента. Чтобы его получить, нужно в течение двух лет после конкурса поступить на бюджет.
Размер выплат по гранту — 20 тысяч рублей в месяц. При этом у студента не должно быть троек и задолженностей.
После выпуска нужно три года отработать в России, а место трудоустройства потребуется найти за полгода, иначе деньги придется вернуть.
Стипендии президента
Если студенты успешно учатся и активны в научной работе, им положены стипендии президента. Это, например, от двух до семи тысяч рублей в месяц.
Участвовать в конкурсе можно со второго курса. Подробности объяснят в деканате.
Стипендии правительства
Также со второго курса в колледжах выплачивают стипендии правительства России, а в вузах — с третьего.
В аспирантуре их назначают со второго года обучения. Размер выплат зависит от направления образования.
Для экономических профилей, например, сумма — около пяти тысяч рублей в месяц.
Стипендия «Подмосковье»
Дополнительная стипендия для одаренных учеников есть в Подмосковье.
Конкурс на нее проводят каждый семестр для отличников и студентов с инвалидностью. Размер стипендии составляет четыре тысячи и пять тысяч рублей соответственно.
Государственная социальная стипендия
Этот вид стипендии получают независимо от успеваемости сироты, а также пострадавшие в радиационных катастрофах, инвалиды, ветераны боевых действий и те, у кого совокупный доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума.
Суммы варьируются в зависимости от жизненной ситуации.
Социальные льготы
Бюджетники могут получать единовременную материальную помощь. Это деньги на лечение, похороны близкого человека или при рождении ребенка.
Также выплаты назначаю сиротам до 18 лет и студенты от 18 до 23 лет, потерявшие родителей во время обучения.
Трудовые льготы
Работающие студенты могут рассчитывать на три типа льгот: учебный отпуск, сокращение рабочего дня и оплату проезда до места учебы.
Льготы на проезд
Каждый студент может ездить на пригородных поездах в период учебы по 50-процентной скидке. Для этого необходимо предоставлять студенческий билет или справку из деканата.
С 2022 года появился бесплатный проезд на коммерческих маршрутах для студентов, которые учатся в селах.
И это лишь часть льгот на проезд. Кроме того, в Подмосковье действуют льготы на досуг, налоговые льготы и еще большое количество дополнительных.