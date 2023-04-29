29 апреля 2023, 18:26
Жителям Подмосковья напомнили об увеличении штрафов за неисполнение решений суда
ГУ региональной безопасности Подмосковья: штрафы за неисполнение судебных решений вырастут
Штрафы за неисполнение распоряжений судьи или пристава увеличились в два раза, сообщили пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области. Меры ужесточены в соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в статью 17.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», который был принят в январе этого года.
Согласно поправкам, неисполнение судебных решений влечет за собой взыскание в размере от 1000 до 3000 рублей. В случае повторного нарушения предусмотрен штраф 3000 до 5000 рублей. Также может быть назначен административный арест на срок до 15 суток.
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В этом году судебные приставы ФССП России по Московской области составили 234 протокола об административном правонарушении по частям 1 и 2 статьи 17.3 КоАП РФ. Судьи вынесли 176 решений с назначением наказаний.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей региона пройти опрос и озвучить пожелания.
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