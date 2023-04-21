Подмосковье 21 апреля 2023, 04:45 Жителям Подмосковья напомнили об удобстве цифровизации земельно-имущественных торгов Фото: Александра Степанова/Подмосковье Сегодня

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Жителям Московской области напомнили об удобстве электронных земельно-имущественных торгов. Об этом рассказала министр по конкурентной политике региона Елена Волкова во время XVIII Всероссийского форума-выставки «Госзаказ».

По ее словам, Подмосковье первым в стране оцифровало торги. Теперь граждане могут участвовать в аукционах из дома. При этом решается проблема государства, которому нужно сократить траты на неиспользуемое имущество и получать от него доход. Также предприниматели на выгодных условиях могут приобрести или арендовать понравившийся участок.

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«На сегодняшний день в Московской области централизованно проводится 13 видов торгов в электронной форме, по четырем тысячам лотов ежегодно, а их реализация составляет 80% от общего количества», — уточнили в министерстве.

Комитет по конкурентной политике региона развивает Портал ЕАСУЗ. В этом году срок продажи или аренды сократился до 85 дней. Ранее заключение договора могло наступить спустя 190 дней после выставления лота.

«Мы хотим и дальше развивать наши сервисы и создавать для каждого участника торгов доступные условия. Следующим шагом Подмосковье видит нормативное сокращение сроков и унификацию торгов, чтобы минимизировать потери как для бизнеса, так и для государства», — отметила Волкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что спортивный стадион «Гидросталь» в Чехове преобразится уже к сентябрю этого года.

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