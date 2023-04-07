Подмосковье 07 апреля 2023, 04:21 Жителям Подмосковья напомнили об удобстве передачи показаний через чат-бота Федота МосОблЕИРЦ

Читать 360tv в

Жителям Московской области напомнили о работе чат-бота Федота и голосового помощника. С их помощью абоненты МосОблЕИРЦ могут передать показания, узнать баланс или задолженность, сроки доставки квитанций и решить другие вопросы.

«Чтобы начать диалог с ботом, нужно нажать на оранжевый значок в правом нижнем углу главной страницы сайта МосОблЕИРЦ и ввести запрос. Федот подскажет простой порядок действий», — уточнили в министерстве ЖКХ Подмосковья.

Реклама

Голосовой помощник работает по номеру: 8(499)444-01-00. Он поможет абоненту до ответа оператора. Например, с его помощью можно передать показания, узнать задолженность и баланс лицевого счета. Для этого следует четко произнести ключевое слово запроса. Информация с помощью интеллектуального распознавания речи IVR обрабатывается и вносится в базу данных.

Все операции можно сделать через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

«Дополнительно сервисы позволяют направить заявление, получить справки и выписки, проконсультироваться, оформить получение электронной квитанции, заказать электромонтажные и сантехнические работы, настроить push-уведомления», — заявил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Электронные сервисы МосОблЕИРЦ работают ежедневно с 06:00 до 23:00 часов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что по программе социальной газификации жители региона могут бесплатно провести коммуникации к своим участкам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».