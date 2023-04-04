04 апреля 2023, 22:26
Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за срыв пломбы на счетчике воды
Жителям Московской области напомнили о том, чем грозит срыв пломбы на счетчике воды и безучетное ее потребление. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
При срыве пломбы специалисты компании составят акт о вмешательстве в работу прибора учета. Далее предприятие пересчитает плату за коммунальные услуги. За нарушение целостности пломбы абоненту выпишут штраф.
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Однако наказания можно избежать, если пломбу сорвали неумышленно, например, во время аварии. В этом случае нужно сообщить об этом компании и сфотографировать деформированную пломбу. Опломбирование счетчика обойдется абоненту в Подмосковье в две тысячи рублей.
Плановые проверки сотрудники водоканала проводят не чаще одного раза в полгода.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
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