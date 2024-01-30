30 января 2024, 22:15
Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за дачу взятки
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев предостерег от дачи взяток должностным лицам. В случае вымогательства, он рекомендует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Владимир Головнев активно осуществляет правовое просвещение. В рамках этой деятельности были разработаны информационные материалы о том, что делать в случае вымогательства взятки.
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Предоставление своевременного и добровольного заявления о таких случаях может не только избавить граждан от уголовной ответственности, но и помогает раскрыть преступление.
Вымогательства взятки — это требование должностного лица дать взятку или передать незаконное вознаграждение под угрозой причинения ущерба законным интересам гражданина или для предотвращения вредных последствий для его интересов. За взяточничество предусмотрена уголовная ответственность.
В случае, если у вас вымогают взятку, следует выслушать и запомнить условия, а затем незамедлительно обратиться в правоохранительные органы с заявлением. В нем необходимо сообщить как можно больше деталей.
Если взятка вымогается сотрудниками правоохранительных органов, рекомендуется обратиться непосредственно в подразделение безопасности этих органов, которые занимаются пресечением преступлений, совершаемых их сотрудниками.
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Преступления
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