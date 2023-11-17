Подмосковье 17 ноября 2023, 23:35 Жителям Подмосковья напомнили об особенностях покупки земельного участка МИО МО

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Жителям Московской области напомнили о правилах и особенностях покупки земельного участка. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений региона.

В ведомстве подчеркнули, что купить можно только участок на кадастровом учете, то есть информация о нем есть в ЕГРН. Также перед приобретением объекта нужно удостовериться, что участок принадлежит продавцу, на объект не наложен арест, нет сервитута или обременения, а площадь и другие параметры соответствуют заявлениям продавца.

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Также перед покупкой следует соотнести вид разрешенного использования участка и категория земель с целями покупки.

«Границы участка не пересекаются с красными линиями, то есть участок и земли общего пользования не накладываются друг на друга. Территория участка не попала в охранную зону или зону регулирования застройки, что могло бы помешать строиться», — уточнили в ведомстве.

Также у продавца должны быть документы о праве собственности, выписка из ЕГРН. Последнюю может заказать собственник или нотариус. Ее следует заказать дважды: заранее для проверки объекта и в день сделки для сверки данных.

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