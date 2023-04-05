Подмосковье

05 апреля 2023, 15:55

Жителям Подмосковья напомнили об оплате газоснабжения до 10 апреля

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Мособлгаз напомнил жителям Московской области о своевременной оплате газоснабжения. Заплатить за потребленный в марте газ абонентам необходимо до 10 апреля.

Внести средства без комиссии ­можно через Личный кабинет клиента, который также доступен в формате мобильного приложения.

В случае несвоевременной оплаты задолженность увеличится. По вопросам оплаты потребленного газа и перерасчету жители Московской области могут обращаться на горячую линию Мособлгаза по номеру: 8(800)200-24-09. Операторы принимаюь звонки с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 16:45.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что масштабный ремонт и замена коммунальных сетей в Московской области начнутся сразу после окончания отопительного сезона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Газ

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