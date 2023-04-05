Подмосковье 05 апреля 2023, 15:55 Жителям Подмосковья напомнили об оплате газоснабжения до 10 апреля Мособлгаз

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Мособлгаз напомнил жителям Московской области о своевременной оплате газоснабжения. Заплатить за потребленный в марте газ абонентам необходимо до 10 апреля.

Внести средства без комиссии ­можно через Личный кабинет клиента, который также доступен в формате мобильного приложения.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что масштабный ремонт и замена коммунальных сетей в Московской области начнутся сразу после окончания отопительного сезона.

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