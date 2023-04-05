05 апреля 2023, 15:55
Жителям Подмосковья напомнили об оплате газоснабжения до 10 апреля
Мособлгаз напомнил жителям Московской области о своевременной оплате газоснабжения. Заплатить за потребленный в марте газ абонентам необходимо до 10 апреля.
Внести средства без комиссии можно через Личный кабинет клиента, который также доступен в формате мобильного приложения.В случае несвоевременной оплаты задолженность увеличится. По вопросам оплаты потребленного газа и перерасчету жители Московской области могут обращаться на горячую линию Мособлгаза по номеру: 8(800)200-24-09. Операторы принимаюь звонки с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 16:45.
Реклама
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что масштабный ремонт и замена коммунальных сетей в Московской области начнутся сразу после окончания отопительного сезона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Газ
Реклама
Реклама