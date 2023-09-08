Подмосковье 08 сентября 2023, 04:00 Жителям Подмосковья напомнили о возможности оплатить газ с помощью СБП Мособлгаз

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Для удобства клиентов в Личный кабинет клиента на сайте «Мособлгаза» добавили новый способ оплаты. Это система быстрых платежей. Теперь жители Московской области смогут платить за газ через нее.

"Оплачивать газоснабжение необходимо до 10-го числа каждого месяца — это позволит избежать задолженности. С помощью сервиса «Личный кабинет клиента» также можно заказать 29 услуг «Мособлгаза», в том числе подать заявку на подключение к централизованному газоснабжению и на техническое обслуживание газового оборудования", - уточнили в министерстве энергетики региона.

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В личном кабинете "Мособлгаза" можно зарегистрироваться, указав номер телефона и электронную почту.

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