Подмосковье 25 января 2023, 14:30 Жителям Подмосковья напомнили об опасности выхода на лед водоемов

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Спасатели напомнили жителям Московской области о правилах поведения вблизи водоемов зимой. По их словам, гулять по замерзшей поверхности нельзя, так как лед на реках часто неоднородный. По этой причине человек может запросто провалиться и уйти под воду.

«Там, где проходит течение, на изгибах рек, в местах с сухой растительностью лед обычно тоньше. Наступив на него, можно провалиться в воду и в лучшем случае намокнуть, а в худшем — погибнуть, потому что выбраться из полыньи в набухшей от воды зимней одежде очень тяжело, практически невозможно», — сообщил замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Прокопюк.

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Он напомнил, что сейчас в регионе среднесуточные температуры колеблются в пределах нуля градусов. Оттепели приводят к таянию льда.

«И на тех участках, где он (лед — прим. ред.) и без того истончен, образуются проталины», — уточнил Сергей Прокопюк.

Это также касается прорубей, которые покрыты тонким льдом. Жителям Московской области посоветовали учитывать эти факторы и не рисковать жизнью.

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