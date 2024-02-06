Подмосковье 06 февраля 2024, 19:14 Жителям Подмосковья напомнили об опасности встречи с дикими животными в лесах Комитет лесного хозяйства Московской области

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Специалисты лесного хозяйства рассказали о правилах поведения при встрече с дикими животными. Категорически запрещается подходить к лосям.

Как рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области, многие жители Подмосковья, увидев детеныша лося, стремятся его погладить или сделать фото. Это очень опасно, так как реакция зверя может быть непредсказуемой.

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Вес детеныша может достигать 250 килограммов, и если он собьет с ног человека, то травм, в том числе и смертельных, будет не избежать.

В ведомстве напомнили, что, увидев дикое животное, нужно замереть, а не бежать и не совершать резких движений, тогда животное, поняв, что человек не представляет опасности, спокойно удалится в лес.

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