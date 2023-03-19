Подмосковье 19 марта 2023, 16:49 Жителям Подмосковья напомнили об опасности весеннего льда на водоемах

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Спасатели «Мособлпожспаса» провели патрулирование территорий, прилегающих к водоемам. Ранней весной профилактическая работа по предотвращению несчастных случаев, связанных с провалом человека под лед, становится особенно актуальной, отметили в ведомстве.

«Самое напряженное время для спасателей Московской области начинается в марте, когда вместе с дружным таянием снега лед на водоемах истончается, и выход на него становится крайне опасным. Уже сейчас мониторинг показывает, что ледяной покров на большинстве водоемов превратился в серый пористый пласт, покрытый сверху водой. Консистенция его непрочная и тает при малейшем прикосновении. Выходить на такой лед опасно для жизни», — рассказал замначальника управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Галяс.

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Он добавил, что спасатели выезжают в прилегающие к рекам и озерам населенные пункты и на прибрежные территории и проводят профилактические беседы с местными жителями и рыбаками. Людей предупреждают об опасности весеннего льда и советуют не рисковать жизнью.

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«Это как раз тот случай, когда мы сами выбираем, как нам поступить. Если желание невозможно унять, внимательно изучите ледяную поверхность, на которую вы собираетесь выходить. Если, на ваш взгляд, она достаточно прочная, постарайтесь не уходить по ней далеко от берега, чтобы в случае провала суметь самостоятельно выбраться на твердую поверхность», — порекомендовал Владимир Галяс.

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