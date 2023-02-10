Подмосковье 10 февраля 2023, 13:11 Жителям Подмосковья напомнили об опасности оставления детей одних у водоемов

Читать 360tv в

Спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы предупредили жителей населенных пунктов, вблизи которых есть водоемы, об опасности выхода на лед. Родителям напомнили, что оставлять детей рядом с реками и озерами недопустимо.

«Мы не устаем говорить о том, что лед на водоемах в течение зимы остается неоднородным <…> Ежедневные замеры его толщины на разных участках рек и озер только подтверждают это», — заявил замначальника управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ «Мособлпожспаса» Владимир Галяс.

Реклама

Он пояснил, что в местах, где лед не промерз, велика вероятность провалиться в воду. Галяс заявил, что следует искать пути обхода водоемов, чтобы не подвергать жизнь риску.

Реклама

«Не отпускайте детей гулять одних по деревне или поселку, если рядом водоем. Дети очень любят выходить на лед, стучать по нему ногами, проверять на прочность», — добавил Владимир Галяс.

Он посоветовал родителям провести с детьми беседы об опасности выхода на лед.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».