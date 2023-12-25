Подмосковье 25 декабря 2023, 11:34 Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-сервисе по вопросам строительства частных домов Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Маркетплейс для индивидуального жилищного строительства работает в Подмосковье. Он позволяет жителям получить рекомендации по возведению частных домов.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, ведомство запустило проект совместно с ДОМ.РФ. Получить персональные рекомендации жители могут на единой интегрированной площадке «Госуслуг».

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После заполнения анкеты пользователи получают план действий от проверки земли на обременение до разрешения на ввод, эксплуатацию и регистрации права. В следующем году такой же сервис планирует запустить совместно с «Дом Клик».

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