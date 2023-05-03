Подмосковье 03 мая 2023, 13:04 Жителям Подмосковья напомнили об обязанности платить взносы на капремонт за квартиру без жильцов Фонд капитального ремонта

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Жителям Московской области объяснили, следует ли платить взносы на капитальный ремонт за квартиры, где никто не проживает. Об этом сообщили в Фонде капремонта региона.

Взносы нужно платить ежемесячно. Обязанность возлагают на собственника жилья с момента покупки квартиры.

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«При совершении сделок с недвижимостью необходимо удостовериться в отсутствии задолженности за капремонт. Иначе долги предыдущего собственника перейдут новому», — сообщил гендиректор фонда Валерий Николов.

В 2023 году в регионе проведут капитальный ремонт 1151 многоквартирного дома. Жилищные условия улучшат более 150 тысяч жителей Подмосковья.

«В 2023 году планируется заменить 450 лифтов в 160 многоквартирных домах, отремонтировать системы газоснабжения в 779 многоквартирных домах Подмосковья, заменить кровли в 130 домах, провести ремонт 98 фасадов, отремонтировать 13 фундаментов, установить три узла управления МКД, обустроить колясочные зоны в одном многоквартирном доме», — заявил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что с 1 января 2024 года в Подмосковье усилят контроль за обслуживанием газового оборудования в жилых домах.

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