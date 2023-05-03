03 мая 2023, 13:04
Жителям Подмосковья напомнили об обязанности платить взносы на капремонт за квартиру без жильцов
Жителям Московской области объяснили, следует ли платить взносы на капитальный ремонт за квартиры, где никто не проживает. Об этом сообщили в Фонде капремонта региона.
Взносы нужно платить ежемесячно. Обязанность возлагают на собственника жилья с момента покупки квартиры.
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«При совершении сделок с недвижимостью необходимо удостовериться в отсутствии задолженности за капремонт. Иначе долги предыдущего собственника перейдут новому», — сообщил гендиректор фонда Валерий Николов.
В 2023 году в регионе проведут капитальный ремонт 1151 многоквартирного дома. Жилищные условия улучшат более 150 тысяч жителей Подмосковья.
«В 2023 году планируется заменить 450 лифтов в 160 многоквартирных домах, отремонтировать системы газоснабжения в 779 многоквартирных домах Подмосковья, заменить кровли в 130 домах, провести ремонт 98 фасадов, отремонтировать 13 фундаментов, установить три узла управления МКД, обустроить колясочные зоны в одном многоквартирном доме», — заявил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что с 1 января 2024 года в Подмосковье усилят контроль за обслуживанием газового оборудования в жилых домах.
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