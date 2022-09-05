Подмосковье 05 сентября 2022, 13:14 Поделиться Telegram

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Viber Минтранс Подмосковья призвал пешеходов носить световозвращатели в темное время суток pixabay.com

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В Подмосковье с приходом осени начинает раньше темнеть, поэтому повышается риск возникновения аварий с участием пешеходов. Чаще всего они происходят в вечернее и ночное время, когда видимость на дорогах становится хуже. В Минтрансе Подмосковья призвали людей быть заметнее на дорогах и обязательно носить световозвращатели.

Если на одежде есть световозвращающий элемент, человек сразу же становится заметнее на дороге, больше шансов избежать ДТП. В Минтрансе также напомнили, что нужно переходить дорогу только по пешеходным переходам, предварительно проверив, не приближаются ли машины. Если нет тротуара, нужно передвигаться вдоль дороги навстречу движению.

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Кроме того, в ведомстве обратились к водителям с призывом проявлять большую внимательность в вечернее и ночное время, снижать скорость перед поворотами, переходами, крупными магазинами и остановками. На обгон следует идти только в крайнем случае, если проверена полная безопасность такого маневра.

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