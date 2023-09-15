Подмосковье 15 сентября 2023, 12:37 Жителям Подмосковья напомнили об электронном сервисе для арендаторов госимущества Фото Минимущества

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Личный кабинет арендатора — это электронный сервис на сайте правительства Московской области. Там можно получить всю информацию по договорам аренды государственного и муниципального имущества. Об этом напомнили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

Через личный кабинет доступны сведения о номере и дате договора, сроках аренды, размере платежей. Также там отображаются кадастровый номер объекта, его адрес и площадь.

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Сервис позволяет скачать квитанцию для оплаты, внести арендную плату онлайн через банк. В любой момент можно получить справку о наличии задолженности.

Раздел «Баланс» содержит данные о финансовых обязательствах по сделке. Через личный кабинет поступают уведомления об изменении реквизитов и статуса недвижимости.

Сервис «Личный кабинет арендатора» доступен на портале arenda.mosreg.ru. Достаточно ввести свой логин и пароль на «Госуслугах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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