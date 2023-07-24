Подмосковье 24 июля 2023, 20:37 Жителям Подмосковья напомнили о завершении июльского периода передачи показаний счетчиков Фото: unsplash.com

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Жителям Московской области напомнили о завершении периода внесения показаний счетчиков. Он истекает 25 июля, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Передавать показания можно через голосового помощника в контактном центре МосОблЕИРЦ по номеру: 8 499 444-01-00. Также их можно внести на сайте компании и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

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Также показания принимают в клиентских офисах МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за содержанием дворов. По его словам, это особенно необходимо летом, когда дети больше времени проводят на улице.

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