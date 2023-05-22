Подмосковье 22 мая 2023, 12:16 Жителям Подмосковья напомнили о завершении голосования за объекты благоустройства 31 мая министерство благоустройства

Читать 360tv в

Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства завершится 31 мая. От Московской области представлено 248 территорий в 56 округах. Онлайн-голосование проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«До завершения голосования осталось совсем немного. Уже свыше 620 тысяч жителей Подмосковья сделали свой выбор», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Реклама

Отдать голос могут жители старше 14 лет на платформе 50.gorodsreda.ru. В Подмосковье также есть волонтеры, которые помогут проголосовать тем, кто по каким-либо причинам не может сделать это самостоятельно.

Отмечается, что благодаря победе во втором всероссийском голосовании за объекты благоустройства, в текущем году в Балашихе преобразится сквер в микрорайоне Салтыковка, в Жуковском продолжится благоустройство бульвара Маяковского, в Королеве — сквера имени Лизы Чайкиной, а в Пушкино будет обновлен сквер «Молодоженов».

Ранее руководитель ГУСТ Светлана Аипова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что число обращений по вопросам чистоты и благоустройства в Подмосковье сократилось в мае на 23%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».