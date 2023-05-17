Подмосковье 17 мая 2023, 11:44 Жителям Подмосковья напомнили о завершении голосования по благоустройству 31 мая

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До окончания голосования за объекты благоустройства в Подмосковье осталось две недели. Оно завершится 31 мая. В опросе уже поучаствовали почти 550 тысяч человек.

Как рассказал глава Минблагоустройства Михаил Хайкин, жители могут выбрать места, которые преобразят в следующем году. Голосование доступно на федеральной платформе.

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«В этом году мы предоставили широкий выбор для жителей — это почти 250 территорий в 56 городских округах. Каждый может найти привлекательную для себя локацию в своем городе или поселке, которую мы обновим и приведем в порядок в следующем году», - сказал он.

Отдать свой голос могут все жители региона старше 14 лет. Для этого нужно выбрать понравившееся место на портале. Тем, кто испытывает трудности в общении с интернетом, могут получить помощь волонтеров, которых дежурят в оживленных местах и на общественных мероприятиях. По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе, всего в регионе работает 155 таких точек, где задействованы около двух тысяч добровольцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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