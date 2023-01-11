Подмосковье 11 января 2023, 12:26 Жителям Подмосковья напомнили о запрете самовольных перепланировок в квартирах с газом

Читать 360tv в

Госжилинспекция Московской области напомнила местным жителям и недопустимости несогласованных перепланировок в газифицированных домах. Перед переустройством желающие это сделать обязаны согласовать все манипуляции у газовой службы. Нарушение этих правил грозит штрафом, отключением от газоснабжения и даже изъятием собственности по решению суда.

В инспекции объяснили, что владельцам квартир с газом придется отказаться от планов объединить комнату и кухню, так как спать в помещении с газом запрещено. Также доступ к трубам должен быть свободным, поэтому трубы с коммуникациями нельзя прятать в короба или стены. Кроме того, запрещено менять конструкцию приборов и схемы вентиляции, тем более замуровывать и перекрывать вентканалы и дымоходы. Все манипуляции с газовым оборудованием должны проводить специалисты.

Реклама

Проекты перепланировки разрабатывает конструкторское бюро, которые после согласовывают органы местного самоуправления. Соответствующую заявку можно оформить через портал госуслуг или в МФЦ.

Реклама

«Все эти меры придуманы не на пустом месте и преследуют только одну цель — обеспечить безопасность жителей», —заявила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

За нарушение правил житель Подмосковья может получить штраф от двух тысяч рублей, а юрлица — до 50 тысяч. Абоненту могут отключить газ или забрать квартиру через суд. В последнем случае жилье выставляют на публичные торги и приводят к первоначальному виду, а собственнику выплачивают только остаток средств от восстановительного ремонта. Не стоит забывать и об угрозе жизни не только владельца жилплощади, но и всего дома.

Если перепланировка уже сделана, ее необходимо узаконить. Это также можно сделать через портал госуслуг и МФЦ. После подачи заявки в квартиру придет комиссия, которая оценит законность перестройки.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.