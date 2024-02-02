Подмосковье 02 февраля 2024, 17:24 Жителям Подмосковья напомнили о запрете парковки у мусорных площадок ГУСТ МО

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Припаркованные у мусорных площадок машины мешают проезду спецтехники. Чтобы отходы вывозили из дворов вовремя, парковка рядом с контейнерами запрещена.

Как рассказали в ГУСТ, неправильная парковка также доставляет неудобства жителям. Из-за невозможности проезда мусоровоза, отходы могут копиться на площадке. Чтобы пресечь такие нарушения, в самых проблемных местах установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

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«Совместно с коллегами из городских округов определили адреса, откуда чаще всего поступали сообщения о запаркованности контейнерных площадок, из-за чего затягивался вывоз мусора. Чтобы пресечь подобные случаи, для всех этих территорий муниципалитеты разрабатывают схемы организации дорожного движения, которые затем утверждаются специальной комиссией», — сказала она.

Перекрытие доступа к бакам может повлечь за собой штраф в размере от трех до 30 тысяч рублей.

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