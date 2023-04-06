Подмосковье 06 апреля 2023, 16:52 Жителям Подмосковья напомнили о запрещенных к провозу в автобусах предметах

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Мострансавто и минтранс Московской области порекомендовали жителям региона соблюдать правила поведения в общественном транспорте. В частности, пассажирам напомнили о запрещенных к провозу вещах.

В автобусах нельзя ездить в пачкающей одежде, проводить огнеопасные, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие и едкие вещества, холодное и огнестрельное оружие без чехлов и защитной упаковки и предметы, загрязняющее транспортное средство и одежду других пассажиров.

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Также нельзя без оплаты провозить негабаритный багаж и ручную кладь, размер которой превышает допустимые.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что новые автобусы от российских производителей КамАЗ и ЛиАЗ начали поступать в Подмосковье.

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