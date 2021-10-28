Жителям Подмосковья напомнили о закрытии офисов МФЦ и их альтернативе

Прежде чем закрыть очное посещение МФЦ в нерабочие дни, власти Подмосковья взвесили все плюсы и минусы. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал в эфире «360». Он указал, что важно воздержаться от визитов в офисы, но услуги доступны онлайн.

В Московской области наблюдается подъем заболеваемости ковидом. Сейчас важно снизить активность в общественных местах и за время локдауна пройти вакцинацию, подчеркнул губернатор.

В нерабочие дни закрыли все помещения, где люди могли бы столкнуться с очередями: торговые центры, общепит, салоны красоты, кинотеатры, концертные залы и не только. Среди них и МФЦ.

Нам лучше воздержаться от посещений МФЦ. Понятно, что это важные хлопоты. Регистрация и получение документов — все это часть нашей жизни. Вроде бы выходные дни — время есть, и все-таки мы попросили воздержаться Андрей Воробьев.

Но продолжает работать областной портал «Госуслуги» — там своего рода дистанционный офис МФЦ.

«Нам нужно снизить активность. Поверьте, прежде чем мы это решение приняли, тысячу раз отмерили», — объяснил Андрей Воробьев.

Он выразил надежду, что во время нерабочих дней жители активнее пойдут на вакцинацию. В Подмосковье развернули сотни прививочных пунктов.

«Мы очень надеемся, что за это время вакцинироваться будут люди. Пункты вакцинации у нас открыты. И план — после 8-го работать на полную. Я очень надеюсь, что все мы почувствуем значительное снижение очередной волны коронавируса. Все-таки дилемма какая — жизнь и смерть. Это не просто слова — это констатация», — подытожил губернатор.

Записаться на вакцинацию от коронавируса жители смогут на областном портале госуслуг и по номеру 122.

Онлайн-карта по COVID-19 поможет найти пункты вакцинации. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.