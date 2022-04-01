Жителям Подмосковья напомнили о введении понятия общественно полезных фондов

С 1 марта введены понятия общественно полезных фондов. К ним, в том числе, относятся общественные, личные и благотворительные фонды, сообщил Минюст Московской области.

В министерстве уточнили, что до 2022 года государственная регистрация фондов осуществлялась, в том числе в форме благотворительных фондов.

«Однако с 01.03.2022 в соответствии с ФЗ от 01.07.2021 № 287-ФЗ „О внесении изменений в части первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации“ введены понятия общественно полезных фондов, к которым относятся, в том числе общественные, личные и благотворительные фонды», — сообщила пресс-служба регионального Минюста.

Личным фондом признается унитарная некоммерческая организация, учрежденная на определенный срок либо бессрочно человеком или после его смерти нотариусом. Он осуществляет управление имуществом, которое передал ей этот человек, или унаследованным от него имуществом в соответствии с утвержденными им условиями управления.

Общественно полезным фондом признается унитарная некоммерческая организация, которая не имеет членства, учрежденная людьми и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов. Она должна преследовать благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели.

К фондам, которые были созданы до дня вступления в силу закона, и которые отвечают признакам общественно полезных фондов, указанных в статье 123.17 Гражданского кодекса РФ (в редакции настоящего Федерального закона), применяются положения седьмого параграфа главы четвертой части первой Гражданского кодекса РФ об общественно полезных фондах.

В связи с вступлением в силу закона перерегистрация ранее созданных фондов не требуется. Госпошлина не взимается при регистрации изменений учредительных документов фондов, созданных до вступления в силу закона, в связи с приведением этих документов в соответствие с нормами седьмого параграфа главы четвертой части первой Гражданского кодекса РФ об общественно полезных фондах.

Регистрацию фондов в Московской области осуществляет Управление Министерства юстиции Российской Федерации по региону. Прием документов осуществляется в понедельник и среду с 14:00 до 17:00, по вторникам и четвергам подать документы можно с 09:00 до 12:00, в пятницу — с 14:00 до 16:00. Сделать это можно по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 13, стр. 1.

Вся дополнительная необходимая информация размещена на официальном сайте Управления. Телефон: 8 499 129-04-21.

Фонд — это удобный инструмент, который способен сформировать необходимые ресурсы для оказания поддержки и воплощения в реальность желания помочь. Правовая основа фонда создана законодателем именно для возможности формирования имущества за счет добровольных пожертвований от частных лиц.