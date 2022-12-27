Подмосковье 27 декабря 2022, 14:19 Жителям Подмосковья напомнили о вреде алкоголя в банках

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Главный нарколог Московской области Виталий Холдин рассказал о вреде алкоголя в банках. По его словам, чрезмерное употребление данных напитков может привести к проблемам с желудком и печенью, а также сахарному диабету.

«Алкогольные коктейли в банках очень популярны в основном из-за своей низкой стоимости. Однако эти яркие баночки в своем составе содержат этиловый спирт, зачастую не самого лучшего качества», — рассказал Виталий Холдин.

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Он также напомнил, что в состав подобных напитков входят красители, консерванты и ароматизаторы. Кроме того, в одной маленькой баночке коктейля содержится около пяти ложек сахара. Все эти факторы могут нарушить функцию желудочно-кишечного тракта, а также привести к развитию диабета второго типа и ожирению.

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Отмечается, что такие напитки оказывают возбуждающее действие лишь на короткое время, после чего наступает апатия и слабость. Специалисты подчеркивают, что чрезмерное употребление алкогольных коктейлей приводит к развитию алкогольной зависимости.

Ранее жители Подольска пожаловались, что на детской площадке распивают алкогольные напитки. На проблему обратил внимание Андрей Воробьев. Он сообщил, что на указанной территории установили камеру видеонаблюдения.

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