Подмосковье 06 декабря 2023, 18:45 Жителям Подмосковья напомнили о вознаграждении за сдачу незаконно хранящегося оружия Главное управление региональной безопасности Московской области

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Жителей Московской области оповестили о возможности получения денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия или взрывчатых веществ. При этом размер выплат зависит от классификации вооружения.

Выплаты осуществляются согласно постановлению правительства Московской области от 30 мая 2018 года № 346/17. Процесс получения вознаграждения включает в себя несколько шагов. Сначала необходимо сдать оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства в любой территориальный отдел полиции, а затем подать заявление в Главное управление региональной безопасности Московской области.

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Величина денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия зависит от количества сданных боеприпасов и вооружения. Так, за боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие можно получить 15 тысяч рублей, а за ручные гранаты и выстрелы для гранатометов — 4,5 тысячи рублей. За каждые 100 грамм взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте выплачивается по 500 рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них — обеспечение безопасности.

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