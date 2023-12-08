Подмосковье 08 декабря 2023, 17:31 Жителям Подмосковья напомнили о возможностях сайта по госзакупкам Unsplash

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья напомнил жителям о возможности арендовать землю для строительства дома. Найти подходящий надел и подать заявку на аукцион поможет Единая автоматизированная система управления закупками Московской области.

ЕАСУЗ создана для организации и проведения госзакупок. Здесь публикуется информация обо всех аукционах в Подмосковье, в том числе имущественных. Сейчас в базе данных сотки участков, которые можно взять в аренду у государства. Наделы имеют разное предназначение, в том числе для строительства жилых домов.

Ответственный за разработку и эксплуатацию ЕАСУЗ — Министерство госуправления, IT и связи Московской области. Оператор системы — Комитет по конкурентной политике региона.

ЕАСУЗ призвана обеспечить прозрачность и эффективность закупочной деятельности в Подмосковье с помощью современных цифровых технологий.

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