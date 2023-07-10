Подмосковье 10 июля 2023, 09:22 Жителям Подмосковья напомнили о возможностях мобильного приложения "Системы-112" Unsplash

Читать 360tv в

Вызов врача на дом стал одной из самых популярных функций мобильного приложения "Системы-112" в Подмосковье за пять лет работы. Программа также позволяет оперативно сообщить о происшествии, вызвать пожарных или скорую помощь, решить другие вопросы.

Мобильное приложение "Системы-112" совершенствуется с каждым годом и становится более востребованным у жителей региона. Функция «Вызов врача на дом» является одной из самых популярных услуг. Чтобы оформить такую заявку, нужно будет ввести номер полиса и дату рождения, затем выбрать удобную поликлинику и указать контактные данные и адрес для отработки вызова. Статус заявки можно отслеживать в истории вызовов.

Реклама

С помощью приложения «112 МО» пользователи могут оперативно сообщить о происшествии, вызвать экстренные службы, видеть движение скорой помощи и аварийной службы газа на вызов, знать местоположение родных и построить маршруты до различных социальных служб.

Скачать приложение можно бесплатно в App Store или Google Play.

В подмосковных медучреждениях продолжают устанавливать современное медицинское оборудование. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что с начала года в больницах региона появилось 38 аппаратов КТ, МРТ, маммографов, флюорографов и ангиографов.