Подмосковье 24 апреля 2023, 16:31 Жителям Подмосковья напомнили о возможностях использования материнского капитала

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С помощью материнского капитала можно улучшить жилищные условия. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

Жителей Подмосковья информируют, что на материнский капитал можно приобрести готовую квартиру, купить или построить дом, а также компенсировать затраты на его возведение, внести плату по договору участия в долевом строительстве или погасить ипотеку.

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Воспользоваться средствами маткапитала можно, когда ребенку исполнилось три года, а также сразу же после его рождения, в случае, если родители хотят погасить ипотеку или внести первый взнос.

Подать заявление возможно несколькими способами: в отделении Соцфонда России, Мфц или через «Госуслуги». При обращении жителям понадобятся паспорт владельца сертификата, а также паспорт и доверенность его представителя.

Заявку рассмотрят в течение десяти дней. В случае ее одобрения, заявитель получит деньги в течение пяти дней.

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