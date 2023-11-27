Подмосковье 27 ноября 2023, 12:41 Жителям Подмосковья напомнили о возможности зарегистрировать квартиры в новостройках за сутки Unsplash

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Реализация пилотного проекта по электронной регистрации квартир продолжается в Подмосковье. Его суть заключается в том, что выполнить процедуру можно за 24 часа.

С начала 2023 года Росреестр Московской области принял более 75 тысяч электронных заявлений на осуществление учетно-регистрационных действий с недвижимостью. Пилотный проект позволил в разы снизить сроки подачи документов и повысить качество предоставления услуг.

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Зарегистрировать недвижимость можно после сдачи дома в эксплуатацию и постановки на кадастровый учет. Услуга удобна тем, что заявителям не надо собирать лишние документы и посещать МФЦ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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