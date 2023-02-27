Подмосковье 27 февраля 2023, 13:56 Жителям Подмосковья напомнили о возможности зарегистрировать квартиру за сутки

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В Подмосковье реализуется пилотный проект, позволяющий владельцам квартир в новостройках зарегистрировать недвижимость за 24 часа. Программа была запущена в мае 2021 года.

Зарегистрировать квартиру можно через застройщика после сдачи дома в эксплуатацию и постановки на кадастровый учет.

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Услуга позволяет зарегистрировать недвижимость за 24 часа, не посещая МФЦ. Таким образом, жителям не придется собирать лишние документы. Все подробности можно уточнить в офисе продаж у застройщика.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил Мособлдуме контролировать законность сдачи квартир в регионе. По его словам, ситуация, когда аренда «бесконтрольна», не устраивает власти Подмосковья.

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