Подмосковье 21 апреля 2023, 12:51 Жителям Подмосковья напомнили о возможности зарегистрировать квартиру в Росреестре за 24 часа

Читать 360tv в

Пилотный проект по электронной регистрации квартир в новостройках за 24 часа продолжается в Подмосковье. Жителям Московской области напомнили об условиях и преимуществах этой возможности.

Министерство жилищной политики Московской области заявило, что пилотный проект запустили в мае 2021 года. Его преимущества заключаются в том, что собственники квартир смогут зарегистрировать недвижимость в Росреестре за 24 часа без посещения МФЦ и сбора лишних документов.

Реклама

Для того, чтобы зарегистрировать квартиру, необходимо дождаться, когда дом сдадут в эксплуатацию и поставят на кадастр. Сделать это можно также через застройщика.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что количество обманутых дольщиков в Подмосковье стремительно уменьшается.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».