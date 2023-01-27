Подмосковье 27 января 2023, 15:34 Жителям Подмосковья напомнили о возможности зарегистрировать квартиру в новостройке за сутки Unsplash

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Реализация пилотного проекта по электронной регистрации квартир в новостройках за сутки продолжается в Подмосковье. Жителям напомнили правила получения услуги.

Зарегистрировать квартиру за 24 часа можно после сдачи дома в эксплуатацию и постановки на кадастровый учет. Можно сделать это через застройщика.

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Регистрация происходит в рекордные 24 часа. При этом не нужно посещать МФЦ и собирать лишние документы. Подробности можно уточнить в офисе продаж застройщика.