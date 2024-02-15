Подмосковье 15 февраля 2024, 12:32 Жителям Подмосковья напомнили о возможности заказать услуги БТИ через приложение «Добродел» Пресс-служба БТИ Московской области

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Жителям Московской области напомнили о том, что заказать услуги бюро технической инвентаризации (БТИ) можно в режиме онлайн. Для этого необходимо установить приложение «Добродел» на смартфон и заполнить заявку.

В министерстве имущественных отношений Подмосковья подчеркнули, что в услугу «Предоставление архивных сведений» входят справка о наличии или отсутствии собственности на объекты недвижимости до 1998 года, а также документ, в котором указана инвентаризационная стоимость.

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Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо скачать приложение «Добродел», перейти в раздел «Услуги» и выбрать блок «Дом и ЖКХ». После нужно выбрать «Предоставление архивных сведений» и заполнить специальное заявление.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о переводе в цифру еще 30 госуслуг. Теперь жителям Подмосковья не нужно стоять в очередях в МФЦ, чтобы получить необходимые документы.

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