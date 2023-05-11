Подмосковье 11 мая 2023, 11:57 Жителям Подмосковья напомнили о возможности вызвать врача на дом через мобильное приложение

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Вызвать врача на дом в Московской области можно с помощью мобильного приложения «112 МО». Жителям нужно лишь ввести номер медицинского полиса и дату рождения.

С помощью мобильного приложения пациенты смогут выбрать ближайшую поликлинику, вызвать врача, а также отследить состояние заявки в истории вызовов. Кроме того, приложение подмосковной Системы-112 позволяет сообщить о ЧС и вызвать экстренные службы, а также отследить местоположение родных и близких.

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«112 МО» поможет изучить правила оказания первой помощи, порядок действий при чрезвычайных ситуациях, найти ближайшие медицинские организации и многое другое.

Приложение «112 МО» можно скачать в App Store и Google Play.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что свыше 350 современных медицинских аппаратов закупят для областной больницы в Химках до конца года. На это выделят более 625 миллионов рублей.

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