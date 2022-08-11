Жителям Подмосковья напомнили о возможности выиграть призы за передачу показаний счетчиков онлайн

Определены июльские победители акции «Передай показания с умной платежкой». Трое жителей Подмосковья выиграли по 1000 рублей на свои лицевые счета.

Генератор случайный чисел выбрал три лицевых счета, на которые будет зачислен выигрыш.

«Уже год как я передаю показания счетчиков через личный кабинет, пользуюсь домашним компьютером. Несмотря на то, что мне почти 70 лет, я легко освоил программу, все просто и понятно. Недавно дочь подарила мобильник — попробую и с него разобраться в приложении», — говорит один из победителей, житель Красногорска Александр Сергеевич.

«Мы поставили задачу сделать удобный и полезный мини-офис МосОблЕИРЦ в компьютере или телефоне, чтобы у жителя не оставалось необходимости идти в реальный офис. И каждую неделю к сервису добавляются новые восемь тысяч новых пользователей. За всестороннюю поддержку благодарим губернатора Андрея Воробьева, который держал тему на особом контроле, понимая ее важность. И конечно, я благодарю команду МосОблЕИРЦ — всех, кто приложение создавал, тестировал, продвигал, улучшал», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Функция «Умная платежка» показывает детализацию и правила начислений. Взнос на капремонт, газоснабжение, водоотведение, обращение с отходами — по каждой услуге подробно показан расчет начислений, тарифы, правила и формулы.

Подробнее об акции «Передай показания с умной платежкой и участвуй в розыгрыше 1000 рублей на лицевой счет» можно узнать на сайте МосОблЕИРЦ. Передавать показания в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» (можно скачать в App Store и Google Play) — выгодно и удобно.