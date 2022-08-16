Жителям Подмосковья напомнили о возможности выиграть приз за оплату ЖКУ

С 15 августа открылся новый период приема показаний счетчиков учета воды. Если оплачивать ЖКУ в личном кабинете МосОблЕИРЦ, можно выиграть 1 000 рублей на свой лицевой счет.

В июле шанс выиграть 1000 рублей есть у каждого, кто вовремя передаст показания счетчиков в личном кабинете на сайте расчетного центра или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Розыгрыш призов проводится ежемесячно с помощью интернет-генератора случайных чисел.

Сроки передачи показаний по воде зависят от условий договоров с управляющими или ресурсоснабжающими организациями и указаны на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Передать показания».

«Мы все хотим платить по справедливости. Сколько киловатт, кубометров или гигакалорий потребил — ровно столько и заплатил. По счетчикам мы платим именно так. Если счетчика нет, расчет платы идет по нормативу. Как правило, так платить дороже. Кроме того, если нет счетчика, управляющая компания имеет право применить повышающий коэффициент», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что бумаге нет места в современных сервисах, а полный переход на «цифру» искоренил взяточничество.